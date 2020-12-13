Словаччина внесе зміни до Конституційного закону про держбезпеку для продовження надзвичайного стану

Національна рада Словацької Республіки проведе позачергове засідання 17 грудня, щоб розглянути питання внесення змін до конституції.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на місцеві ЗМІ.

Депутати мають остаточно прийняти рішення про внесення змін до Конституційного закону про державну безпеку, який регулює продовження дії надзвичайного стану.

У новій редакції уряд зможе неодноразово продовжувати введений надзвичайний стан, щоразу максимум на 40 днів. Водночас продовження надзвичайного стану має бути затверджено парламентом не пізніше ніж за 20 днів до дати завершення чинного надзвичайного стану.

Така норма дозволить продовжити надзвичайний стан, введений через пандемію COVID-19.

Також парламент планує розширити повноваження Конституційного Суду щодо продовження дії надзвичайного стану.

Нагадаємо, Словаччина відклала повторне масове тестування на коронавірус.

У Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування було добровільним, у ньому закликали взяти участь громадян у віці від 10 до 65 років. У першому етапі взяли участь 3,6 мільйона жителів країни.

Другий етап тестування було проведено 7-8 листопада. У ньому взяли участь 2 мільйони словаків. Ті з них, які мали на руках негативний результат тесту, отримали можливість вільно пересуватися країною під час дії запровадженого владою часткового локдауну, який передбачав обмеження на пересування.