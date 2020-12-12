​Кількість хворих на ковід у світі зросла до 71,6 млн

Україна продовжує перебувати на 17-му місці у світовому рейтингу з 885 039 хворими.

Станом на 12 грудня у світі зафіксовано 71 559 878 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані порталу Worldometer.

Від недуги померло 1 603 953 осіб, одужали від COVID-19 – 49 780 422.

За останню добу у світі зафіксовано 139 017 нових випадків ковіду, померло 3 488 осіб.

Загалом на ковід хворіє 20 175 503 осіб, 106 568 осіб (0,5%) перебувають у важкому або критичному стані.

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США продовжують лідирувати за кількістю хворих та померлих: відповідно 16 295 714 і 302 762 осіб. В Індії зареєстровано 9,8 млн хворих, у Бразилії – 6,8 млн осіб.

Позначку у 2 млн хворих перетнули Росія та Франція.

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Україна на 17-му місці з 885 039 хворими. Перед нею Перу, де налічується 980 943 інфікованих.

Нагадаємо, Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

4 грудня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи щодо надання вакцин.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.