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Опозиція бойкотувала перше засідання парламенту Грузії

Частина депутатів відмовилися від мандатів.

Опозиція бойкотувала перше засідання парламенту Грузії
Фото: facebook.com/NEWSGEORGIA

У Грузії в п'ятницю набув повноважень парламент нового, десятого скликання.

Як повідомляють "Новини-Грузія", на першому засідання нового парламенту були присутні тільки 88 депутатів зі 150. Вони представляли виключно правлячу партію "Грузинська мрія".

Депутати від опозиційних партій бойкотували перше засідання, тому що вважають результати виборів сфальсифікованими. Вони відмовилися заходити в парламент та вимагали провести нове голосування. Більше того, кілька партій, серед яких "Єдиний національний рух" (партія, заснована Михеїлом Саакашвілі), вирішили відмовитися від мандатів.

Поки в напівпорожньому парламенті виступала президентка країни Саломе Зурабішвілі, опозиціонери провели зібрання в саду Палацу учнівської молоді, де у 1918 році оголошували про незалежність Грузії, щоб підписати кілька меморандумів.

Перший - заява всіх опозиційних партій. У ньому говориться, що підсумки парламентських виборів 31 жовтня були сфальсифіковані. Політики вважають, що вибори не відображають волю грузинського народу, і перераховують свої головні вимоги, одне з яких - проведення нових виборів. Два інших меморандуми - це відмова від мандатів та відкликання партійних списків.

Проте поки що від мандатів відмовилися не всі партії. Заголом до парламенту Грузії пройшли вісім опозиційних політичних об'єднань. Їм дісталося 60 мандатів з 150, тоді як решта 90 - "Грузинській мрії". Підписувати меморандум про здачу мандатів не стали "Громадяни", "Альянс патріотів", "Гірчі", а також "Республіканська партія", яка брала участь у виборах в блоці з "Єдиним національним рухом". Ці партії мають намір залишатися в режимі бойкоту, а конкретні рішення прийняти після закінчення переговорів "Грузинської мрії" з опозицією.

Президентка Грузії тим часом розкритикувала опозиціонерів за відмову визнати поразку.

"Коли через програш попри відсутність реальних доказів фальсифікації вимагаєш нових виборів і відмовляєшся від багатопартійного парламенту і мандатів, отриманих довірою виборця, - це повне заперечення суті демократії і виборів", - сказала вона під час виступу в парламенті.

Нагадаємо, у другому турі виборів, які опозиція бойкотувала, “Грузинська мрія” набрала близько 90% голосів.

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