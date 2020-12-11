Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 70,7 млн

Станом на ранок 11 грудня у світі зафіксовано 70 745 887 випадків коронавірусної недуги. Зареєстровано 1 588 911 смертей, 49 172 210 людей одужали від COVID-19.

Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometer.

Продовжує хворіти 19 984 766 людей. 106 676 із них (0,5%) перебувають у важкому або критичному стані.

Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 203,6.

Лідирувати за кількістю інфікованих і померлих продовжують США. Там з початку пандемії коронавірусом заразилися 16 039 393 особи, від пов'язаних з ним захворювань померли 299 692 людей.

9 796 992 випадків коронавірусу і 142 222 пов’язаних з ним смертей зафіксовані в Індії. У Бразилії - 6 783 543 хворих на ковід і 179 801 летальний випадок.

Понад мільйон захворілих на ковід виявлено загалом у 15 країнах, зокрема в Росії, Франції, Великобританії, Італії, Туреччині, Іспанії, Аргентині, Колумбії, Німеччині, Мексиці, Польщі та Ірані.

Україна із 872 228 захворілих залишається на 17 місці.

Як повідомляли, за останню добу в Україні виявили 13 514 випадків коронавірусної хвороби, 15 327 людей одужали, 285 - померли.