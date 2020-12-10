Вбивство українця в Лісабоні: португальська сторона виплатить компенсацію родині загиблого

Уряд Португалії ухвалив рішення про виплату компенсації родичам українця Ігоря Гоменюка, який помер в аеропорту Лісабона внаслідок побиття після затримання.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я був на зв'язку з португальським колегою по вбивству в березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові і дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання", - повідомив Кулеба.

Я був на зв’язку з португальским колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

Як повідомлялося, у березні 2020 року 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Пізніше він помер в ізоляторі після побиття. Трьох офіцерів SEF було затриманно, їм висунули звинувачення у вбивстві.

Представник португальської Amnesty International Педро Нето зазначив, що випадок з громадянином України - не поодинокий, і раніше також траплялися ситуації неналежного поводження з іноземцями, які прибувають до Португалії.

9 грудня голова Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) Кріштіна Батоеш пішла у відставку після скандалу довкола загибелі українця.