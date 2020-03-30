Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
ГлавнаяМир

Диаспора заявила о смерти украинца в аэропорту Лиссабона и возможном применении к нему силы миграционной службой

Предположительно, к нему применяли силу сотрудники Службы по вопросам иностранцев. 

Диаспора заявила о смерти украинца в аэропорту Лиссабона и возможном применении к нему силы миграционной службой
Фото: tripway.com

Сотрудники Службы по вопросам иностранцев в Лиссабоне подозреваются в убийстве украинца. По словам главы союза украинцев в Португалии Павла Садоха, погибший прилетел на заработки, но в аэропорту ему отказали во въезде. 

Ролик о том, что инспекторам миграционной службы грозит 25 лет лишения воли за возможное убийство украинца, распространил португальский телеканал TVI24

"В аэропорту Лиссабона ему отказали во въезде в Португалию по непонятным причинам. После его требований объяснить ситуацию, на него надели наручники и против него применили физическую силу. В таком состоянии его оставили одного в комнате медицинской помощи, где с ним произошел приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть", - уточнил Садоха. 

Как пишет Pais ao minuto, не исключается, что украинец подвергался пыткам. Он прилетел в Лиссабон рейсом из Турции 11 марта. После отказа во въезде его собирались вернуть обратным рейсом, однако, как заявляется, украинец "плохо отреагировал" на это, а сотрудники Службы по вопросам иностранцев увели его в закрытое помещение - комнату медпомощи. Расследуется возможное убийство.

На странице посольства Украины в Португалии в Facebook сообщили, что обратились в МИД Португалии с вербальной нотой с просьбой способствовать объективному расследованию этого дела. 

Напомним, в декабре в Польше от ножевого ранения погиб 24-летний украинец. У него возник конфликт с соотечественником, который перерос в драку. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также