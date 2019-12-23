SkyUp весной 2020 года запустит рейсы из Киева в Албанию и Португалию

Билеты в Тирану будут стоить от 2,3 тыс. грн, а в Португалию - от 2,8 тыс. грн.

Авиакомпания SkyUp весной 2020 года запустит рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Полеты из Киева в Тирану стартуют с 30 мая 2020 года. Они будут осуществляться сначала по субботам, а с 8 июня – по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,3 тыс. грн.

Полеты из Киева в Лиссабон стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,8 тыс. грн.

Напомним, SkyUp возобновила рейсы полетной программы 2019-2020 в Словакию из Киева. Рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря и будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в обе стороны с багажом составит от 3,4 тыс. грн.