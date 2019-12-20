SkyUp возобновит зимнюю полетную программу в Словакию

Авиакомпания SkyUp возобновила рейсы полетной программы 2019-2020 в Словакию из Киева. Об этом сообщает "Инетрфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

Рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря и будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в обе стороны с багажом составит от 3,4 тыс. грн.

Напомним, ранее SkyUp сообщала о запуске рейсов из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси на период летней навигации. Кроме того, на период лета SkyUp запустит рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку с 29 мая по 6 октября 2020 года.