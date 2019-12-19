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Украина и Словакия согласовали условия соглашения по работе аэропорта "Ужгород"

Между делегациями Украины и Словакии были переговоры относительно воздушного пространства.

Украина и Словакия согласовали условия соглашения по работе аэропорта "Ужгород"
Аэропорт "Ужгород"
Фото: myavia.com.ua

По итогам двухсторонних переговоров Украина и Словакия согласовали содержание соглашения об определении условий использования воздушного пространства Словаки в международном аэропорту "Ужгород".

Об этом сообщает пресс-центр Министерства инфраструктуры со ссылкой на своего главу Владислава Криклия.

В течение 17-18 декабря между делегациями Украины и Словакии проходили переговоры относительно возобновления работы международного аэропорта "Ужгород" с использованием определенной части воздушного пространства Словакии.

"Стороны постатейно обсудили положения соглашения и пришли к согласию относительно редакции проекта соглашения", - отметили в министерстве.

Отмечается, что в дальнейшем соглашение будет согласовано в соответствии внутригосударственных процедур.

Напомним, в марте этого года аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после трехлетнего перерыва.

В 2016 году аэропорт прекратил принимать регулярные рейсы, поскольку 16 июня 2016 года истек срок действия межправительственного соглашения между Украиной и Словакией о передаче ответственности за обеспечение обслуживания воздушного движения и эксплуатацию аэропорта Ужгород.

Дело в том, что аэропорт "Ужгород" расположен в непосредственной близости к словацкой границе - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии.

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