Во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Сегодня ночью, 19 декабря в Пустомытовском районе Львовской области произошло ДТП в результате которого погиб мужчина, а водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.

Около 1:35 на автодороге Мукачево - Львов возле села Гринев было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Оперативники и судмедэксперты выяснили, что 50-летний львовянин погиб из-за наезда неустановленного автомобиля, который скрылся после ДТП.

Сейчас полицейские пытаются выяснить личность водителя-беглеца, его место пребывания, а также автомобиль, которым был совершен наезд.

"Просьба ко всем, кому известна какая-либо информация по этому ДТП, срочно сообщить об этом на оперативную линию 102. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

Напомним, 3 декабря в Киевской области произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественный транспорт в момент выезда со второстепенной дороги. В аварии погибли два пассажира маршрутки, еще троих госпитализировали.