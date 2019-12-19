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Начальницу киевского отделения "Укрпочты" будут судить за хищение пенсий

Женщина присвоила более 90 тыс. гривен, которые предназначались для выплат 16 гражданам.

Начальницу киевского отделения "Укрпочты" будут судить за хищение пенсий
Архивное фото
Фото: PolitInfo

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений почтовой связи АО "Укрпочта", которого обвиняют в присвоении пенсий.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в фейсбуке.

Согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019-го руководитель почтового отделения, подделывая подписи в официальных документах, присвоила более 90 тыс. гривен, которые предназначались для выплаты пенсий 16 гражданам.

"Действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса, т.е. присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог", - сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Закарпатской области сотрудница "Укрпочты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на 1 млн гривен.

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