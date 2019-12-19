Суд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса в лечебных целях

Вознесенский суд Николаевской области оправдал инвалида первой группы Виталия Румянцева по делу о незаконном выращивании конопли для лечения болевого синдрома.

Об этом сообщает Хельсинская правозащитная группа, юристы которой помогали в защите Румянцева.

"В городе Вознесенск Николаевской области два года судили инвалида Виталия Румянцева: он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли. На Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустов правоохранители добавили дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста", - говорится в сообщении.

Румянцева, который живет в отдаленном селе, в 60 километрах от суда, ему трудно говорить и передвигаться без посторонней помощи, едва не приговорили к семи годам лишения свободы. Но дело вмешались правозащитники: они начали ездить на суды и сделали процесс публичным.

Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал 18 кустов - за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый может отделаться штрафом. Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса.

"Депутаты парламента предыдущего созыва отправили его на доработку, в парламенте нынешнего созыва его не хотят даже регистрировать. Сотни пациентов с болевым синдромом, такие, как Румянцев, добиваются права лечиться марихуаной, пока в украинских судах слушают дела о домашней конопле", - отмечают правозащитники.

17 декабря Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустмыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.

Напомним, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун выступала за легализацию канабиса для применения в медицинских целях. Она утверждала, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Соответсвующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей. После чего 20 мая в Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий легализацию медицинской марихуаны, в его поддержку выступило более 100 депутатов. Законопроект должны были рассмотреть на первом пленарном заседании Рады после регистрации, его включили в повестку дня, но очередь к проекту закона так и не дошла.

По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".

Супрун сообщила, что Минздрав подавал на последние заседания правительства Гройсмана проект изменений в постановление Кабмина с целью легализации медканнабиса в стране, однако министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал рассмотрение.