Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей

Петиция в Верховную Раду с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала необходимые 25 тысяч подписей для ее рассмотрения комитетом парламента.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Теперь Верховная Рада в течение трех рабочих дней на своем сайте должна опубликовать сообщение о начале рассмотрения петиции.

Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли и ряда других болезней, в том числе болезни Альцгеймера, Паркинсона, потери веса при СПИДе, а также различных форм склероза и других тяжелых болезней.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Супрун отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Также она отметила, что в Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней.