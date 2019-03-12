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В тернопольском детсаду зарегистрирована вспышка кишечной инфекции

Пострадали пятеро воспитанников в одной из групп.

В тернопольском детсаду зарегистрирована вспышка кишечной инфекции
Фото: 112.international

В Тернополе зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего пострадали пятеро детей. Об этом сообщил областной лабораторный центр Минздрава.

Все заболевшие дети являются воспитанниками одной группы.

По факту заболевания детей начато эпидрасследование с целью локализации и ликвидации вспышки, установления источника, вероятных факторов передачи инфекции, причин и обстоятельств, способствовавших возникновению инфекционного заболевания. В детсаду отобрали материал для лабораторного исследования.

О состоянии здоровья пострадавших детей не сообщается.

Напомним, в январе прокуратура объявила о подозрении директору лагеря "Орленок" в Донецкой области, где летом заболели дизентерией более 90 человек, в том числе более 60 детей.

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