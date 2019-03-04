Супрун призвала украинцев не злоупотреблять "похудением к лету"

"Марафоны" с жесткими тренировками и диетами не всегда приносят пользу.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает разрушительное действие стремительного похудения, к которому прибегают в преддверии летнего сезона. Соответствующий пост опубликован на странице чиновницы в Фейсбуке.

"Когда мы худеем, из запасов подкожного жира образуются так называемые кетоновые тела, которые мозг потребляет как источник энергии. Этот процесс называется кетогенез. То есть диета не приведет к голоданию мозга - за несколько дней запустится кетогенез, и мозг получит пищу. Это даже может сопровождаться состоянием эйфории - так действуют кетоновые тела на мозг. Но если не хватает углеводов, тренировки будут изнурительными", - пишет глава Минздрава.

Негативные последствия от "марафонов похудения" включают:

Слабость и головокружение.

Потеря тонуса мышц из-за того, что аминокислоты для мышц - это "более легкий" источник энергии, чем жир.

Истощение.

Дефицит микроэлементов из-за неполноценного рациона, ведь строгая диета не предполагает получение организмом калия, кальция, железа, цинка, марганца, селена и многих других микроэлементов.

Увеличение риска преждевременной смерти и смерти вследствии сердечно-сосудистых заболеваний (последствия колебания веса в среднем возрасте).

Появление камней в желчном пузыре.

Риск набрать вес после марафона.

"Во время диеты увеличивается уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода. Поэтому все мысли только о еде. В то же время, становится меньше гормона лептина, который сообщает о том, что мы наелись. После марафона похудения гормоны заставляют переедать. Их баланс может нарушаться из-за нехватки сна. Поэтому следствием этих строгих диет является ожирение", - пишет Супрун.

И.о. министра отмечает, что в случае, если "марафон похудения" поддерживает квалифицированный врач, чтобы привить привычку тренироваться и сформитьвать здоровый сбалансированный рацион.

"Лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, это найти те рацион и режим тренировок, которые вам комфортные и которые вы сможете поддерживать всю жизнь, а не только два изнурительных недели. Поэтому если хотите похудеете - подходите к этому разумно", - написала Супрун.

Для здорового похудения Минздрав рекомендует:

Отказаться от бесполезных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя.

Есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион "похудеет" на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья.

Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве.

Быть более активными - выходить на прогулки и легкие пробежки.

Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедания стресса.

Если есть постоянные проблемы с весом - это повод обратиться к семейному врачу. Вполне вероятно, что причина набора веса не только в образе жизни, рационе или недостатке движения.

Напомним, ранее Супрун уже рекомендовала, как поддерживать эффективную работу мозга в любом возрасте.