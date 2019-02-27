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На прошлой неделе 8 украинцев умерли от осложнений гриппа, - Минздрав

С начала сезона гриппом переболели около 9,8% населения.

На прошлой неделе 8 украинцев умерли от осложнений гриппа, - Минздрав
Фото: http://kh.vgorode.ua

На прошлой неделе, с 18 по 24 февраля, в Украине от осложнений гриппа и ОРВИ умерли 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Количество новых случаев заболевания - более 183 тысяч, большинство заболевших - дети в возрасте до 17 лет (64,9%). С начала сезона гриппом переболели 9,8% украинцев.

За прошедшую неделю медики исследовали 93 образца материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 34 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А.

В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Напомним, в этом сезоне в Украине циркулируют три штамма гриппа типа А, один из них - "Сингапур" - характеризуется как наиболее тяжелый. С начала года зафиксировано несколько смертей от осложнений, вызванных гриппом. Медики напоминают, что антибиотики не помогают при лечении вируса гриппа, наиболее надежным способом избежать заболевания или облегчить его - это прививка.

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