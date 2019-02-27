Кабмин объявил о запуске пилотного проекта второго этапа медреформы

Эксперимент проведут в Полтавской области в апреле-декабре.

Кабинет министров 27 февраля объявил о запуске пилотного проекта по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медгарантий для вторичной (специализированной) медпомощи.

Местом проведения эксперимента выбрали Полтавскую область, он пройдет с 1 апреля по 31 декабря.

Кабмин также утвердил порядок проведения пилотного проекта, который определяет условия, коммунальные учреждения, где реализуется проект, применительные тарифы и корректировочные коэффициенты, а также порядок использования средств.

Договор о медобслуживании будет заключаться с участниками в электронной форме, но за пределами электронной системы здравоохранения, так как необходимый функционал еще не разработан.

В рамках пилотного проекта Национальная служба здоровья будет оплачивать медицинские услуги амбулаторно-поликлинической помощи (в том числе и на дневном стационаре) по тарифу в виде глобальной ставки за медобслуживание пациентов.

Ставка рассчитана для каждого медучреждения отдельно, учитывая исторические данные предыдущих годов деятельности и суммы финансирования по медицинской субвенции того или иного учреждения здравоохранения.

Базовый размер ставки за пролеченный случай составляет 1623 гривны. Весовые коэффициенты диагностически сродной группы будут равны от 0,263 до 6,117 в зависимости от тяжести случаев и ресурсов лечения заболеваний соответствующих диагностически сродных групп (трудовых издержек, лекарств и медизделий, оборудования).

Документ предусматривает, что Нацслужба здоровья будет осуществлять оплату услуг вторичной медпомощи по договорам о медобслуживании населения на основании отчетов, которые подают предоставители медуслуг в электронной форме.

Напомним, в 2018 году в Украине стартовала реформа системы здравоохранения по принципу "деньги ходят за пациентом". Пока что она касается только первичной медицины.

В 2020 году реформа должна охватить другие уровни медпомощи.