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В Украине официально появилась профессия координатора по трансплантации органов

Официальное название в классификаторе профессий - трансплант-координатор.

В Украине официально появилась профессия координатора по трансплантации органов
Фото: Макс Требухов

Министерство экономического развития утвердило профессию "трансплант-координатор" в государственном Классификаторе профессий по коду 2229.2. Последипломное обучение медиков, желающих освоить эту профессию, началось в феврале на базе Запорожской медицинской академии, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Трансплант-координаторы будут обеспечивать связь между всеми участниками процесса трансплантации, в частности, проверять и получать согласия на донорство, своевременно и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации, организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов. В их работе будет важная психологическая составляющая, ведь именно координаторам по трансплантации предстоит строить коммуникацию между донорами (и их семьями) и реципиентами, которые ждут операции.

Согласно закону о трансплантации, трансплант-координатор должен иметь высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня в области здравоохранения, социальной работы или социальных и поведенческих наук.

"Разработка Единой госсистемы трансплантации выходит на финишную прямую. Отныне трансплант-координаторы стали официальной медицинской профессии в Украине. Министерство здравоохранения движется по плану. Это сложный и длительный процесс", - отметил профильный заместитель министра Роман Илык.

В Минздраве отмечают, что следующий курс последипломного обучения по этой профессии стартует уже 5 марта. Обучение является полностью бесплатным, более 70% курса составляет практика. Детали о курсе и информация по вступлению по ссылке: https://goo.gl/NBnSFy

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