Вакцины КПК и лекарства по 10 программам госзакупок направлены в регионы

Минздрав распределил лекарства по программам онкологии, для лечения гепатитов и редких болезней.

Министерство здравоохранения Украины направило в регионы очередные 390 тыс. доз вакцин КПК против кори, паротита и краснухи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 1 февраля в регионах Украины было более 1,2 млн доз вакцины КПК.

Вакцины указанной партии будут использованы для вакцинации военнослужащих, а также школьников во Львовской области.

Минздрав также сообщает, что в регионы отправлены лекарства более чем по 10 направлениям государственных закупок, в том числе лекарственные средства, закупленные по программе детской и взрослой онкологии, для лечения гепатитов, мукополисахаридоза, гемофилии, сердечно-сосудистых заболеваний.

В Минздраве отмечают, что препараты для лечения рака щитовидной железы будут доставлены пациентам своевременно благодаря разблокировке работы ведомства на прошлой неделе по решению суда. "Срок использования этих лекарств очень краток. Максимальный срок годности - 21 день. Лекарство прибыли в Украину еще на прошлой неделе и были готовы для развозки в больнице", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева 5 февраля запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, Кабинет министров Украины своим распоряжением 13 февраля урегулировал выполнение Уляной Супрун обязанностей министра здравоохранения.