В Запорожской области школы и детсады уходят на карантин из-за гриппа

Запорожская область закрыла на карантин 49 школ и 29 классов из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями среди учеников.

Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Так, полностью приостановлен учебный процесс в школах Мелитополя и Бердянска (оба - крупнейшие города области после Запорожья). Также обучение в 29 классах приостановлено в 17 школах.

В детских садах закрыты пять групп в пяти заведениях Запорожья и полностью два детсада в селе Менчикуры Веселовского района и Раздол Михайловского района.

Напомним, в Киеве из-за гриппа приостановлено обучение в 106 школах.

В этом сезоне в Украине циркулируют три штамма гриппа типа А, один из них - "Сингапур" - характеризуется как наиболее тяжелый. С начала года зафиксировано несколько смертей от осложнений, вызванных гриппом. Медики напоминают, что антибиотики не помогают при лечении вируса гриппа, наиболее надежным способом избежать заболевания или облегчить его - это прививка.