До 40 тыс. жителей Бердянска снова остались без водоснабжения

Без центрального водоснабжения остались от 30 до 40 тыс. человек в результате повторного обвала магистрального канализационного коллектора в Бердянске. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Обвал произошел вечером 3 февраля, с 19:00 прекращена централизованная подача воды в отдельных частях Бердянска: Колония, Макорты, Слободка, Коса и часть Центра (от пр. Азовского до пр. Восточного, от ул. Консульской до ул. Горького).

По данным коммунального предприятия "Бердянскводоканал", произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора. На данный момент обустраивается временная перекачка стоков с этого участка.

В городе частично ограничено движение автотранспорта.

На месте предыдущего провала коллектора на Мелитопольском шоссе продолжают укладывать новые пластиковые трубы. "Но уже понятно, что нужно проводить капитальный ремонт на всем участке коллектора, что по предварительным расчетам будет стоить более 20 млн грн", - заявили в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе около 70 тыс. жителей города оставались без воды из-за аварии на коллекторе 27 января. Бердянск обратился в областную администрацию с просьбой выделить из резервного фонда 21,7 млн гривен на ремонт городской аварийной канализации.

По факту отключения центрального водоснабжения открыто уголовное производство, полиция расследует масштабную аварию канализации и отключение водоснабжения как служебную халатность.