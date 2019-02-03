Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных

Потерь со стороны Объединенных сил нет.

Сегодня в течение дня пророссийские боевики на Донбассе совершили пять обстрелов позиций украинских военных. Потерь со стороны Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутор Вильный", - говорится в сообщении.

Также позиции украинских войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции наших военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь.

Напомним, 2 февраля российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения.