В 79-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков у Павлополя

Пропавший в районе Павлополя на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен к оккупантам. Об этом сообщили на странице бригады в Фейсбук после того, как террористы опубликовали видео с украинским военным.

"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - говорится в сообщении.

В бригаде считают сказанное на камеру Гриненко "подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах".

По данным сослуживцев, на пленного оказывают колоссальное психологическое давление.

"Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - отмечают в бригаде.

Военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады пропал с боевых позиций 23 января. Вечером того же дня террористы заявили, что боец попал к ним в плен.

Напомним, что это уже третий случай попадания в плен украинских военнослужащих в последнее время. 21 января стало известно, что боевики "ДНР" захватили в плен бойца 58-й бригады Станислава Панченко, а в начале января в плен боевиков попал боец 128-й бригады Андрей Качинский.