В Сумах из-за неполадки ГБО взорвалась машина с водителем

В субботу около 10 утра в Роменском микрорайоне города Сумы произошел взрыв.
Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова изданию sumy.today, взорвался автомобиль ВАЗ во дворе частного дома.
В это время в машине находился водитель. По предварительной информации, он начал заводить машину, и в это время произошел взрыв
На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Одна из версий - причиной взрыва стали неполадки с газобалонным оборудованием.
21-летний водитель с ожогами лица и рук попал в больницу. Гараж, в котором находилась машина, разрушен.
Напомним, в декабре 2018 года в селе Крушинка Киевской области во время заправки "Газели" взорвался газовый баллон. Тогда тоже пострадал водитель.