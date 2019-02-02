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В Сумах из-за неполадки ГБО взорвалась машина с водителем

21-летний мужчина получил ожоги лица и рук.

В Сумах из-за неполадки ГБО взорвалась машина с водителем
Фото: sumy.today

В субботу около 10 утра в Роменском микрорайоне города Сумы произошел взрыв.

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова изданию sumy.today, взорвался автомобиль ВАЗ во дворе частного дома.

В это время в машине находился водитель. По предварительной информации, он начал заводить машину, и в это время произошел взрыв

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Одна из версий - причиной взрыва стали неполадки с газобалонным оборудованием.

21-летний водитель с ожогами лица и рук попал в больницу. Гараж, в котором находилась машина, разрушен.

Напомним, в декабре 2018 года в селе Крушинка Киевской области во время заправки "Газели" взорвался газовый баллон. Тогда тоже пострадал водитель.

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