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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Полтаве глыба льда упала с крыши дома на 6-летнего ребенка

Открыто уголовное производство о служебной халатности.

В Полтаве ледяная глыба упала на голову малолетней девочке, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Это случилось около 13:00 в субботу возле остановки общественного транспорта на улице Соборности.

Фото: poltava.to

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование. 

Местное издание "Полтавщина" со слов свидетелей пишет, что 6-летняя девочка шла с родителями - ледяная глыба упала рядом с ними, а обломки попали ребенку в голову, и она потеряла сознание. До приезда скорой прохожие пытались оказать пострадавшему ребенку медицинскую помощь. Перед приездом скорой помощи девочка пришла в себя.

В 2016 году глыба льда, упавшая с крыши этого же дома по улице Соборности, 78 (тогда - Октябрьской), убила женщину.

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