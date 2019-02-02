В воскресенье в Киеве туман, до +5 градусов

3 февраля в Киеве туман, облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градуса, днем +2…+9 градусов, на Закарпатье +9...+14 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины облачно, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +1…+7 градусов.

В центре Украины облачно, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +1…+8 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +3…-3 градуса.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +6…+12 градусов, в Одесской и Николаевской областях +7… +12 градусов.

В Крыму облачно, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +10…+12 градусов.