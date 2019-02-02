Подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.

Подозреваемого в совершении масштабного ДТП на площади Победы в Киеве Алексея Сахарова взяли под стражу на два месяца без права на внесение залога. Соответствующее решение принято 2 февраля Шевченковским райсудом Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Срок действия постановления - до 1 апреля 2019 года. Подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.

Фото: Надія МаксимецьFacebook

"Обосновывая необходимость применения к водителю суровой меры пресечения в виде содержания под стражей прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к админответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - препятствовании работе журналистов", - отметила Максимец.

Водитель "Ауди" отказался добровольно предоставлять биологические образцы.

"Учитывая это, а также риски возможного незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просили суд удовлетворить ходатайство", - сообщила Максимец.

Напомним, вечером 31 января водитель "Ауди" протаранил пять автомобилей на площади Победы в Киеве. Погибла женщина - водитель одного из автомобилей. Еще двое людей получили травмы.