В Харьковской области первая община перешла из УПЦ МП в Православную церковь Украины.
Об этом сообщила депутат Харьковского облсовета Ольга Львова.
"Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе совершила переход в поместную Православную церковь Украины", - написала она в фейсбуке.
Львова добавила, что в церкви прошло богослужение, "посвященное этому знаменательному событию".
Ранее сообщалось, что все приходы УПЦ МП в Сокальском районе Львовской области присоединились к ПЦУ.
По состоянию на 31 января, в ПЦУ перешли уже более 150 приходов УПЦ МП.