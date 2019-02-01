К поместной церкви присоединилась община в Богодуховском районе.

В Харьковской области первая община перешла из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Об этом сообщила депутат Харьковского облсовета Ольга Львова.

"Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе совершила переход в поместную Православную церковь Украины", - написала она в фейсбуке.

Фото: facebook/Ольга Львова

Фото: facebook/Ольга Львова

Львова добавила, что в церкви прошло богослужение, "посвященное этому знаменательному событию".

Ранее сообщалось, что все приходы УПЦ МП в Сокальском районе Львовской области присоединились к ПЦУ.

По состоянию на 31 января, в ПЦУ перешли уже более 150 приходов УПЦ МП.