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Первый приход УПЦ МП в Харьквоской области перешел в ПЦУ

К поместной церкви присоединилась община в Богодуховском районе.

В Харьковской области первая община перешла из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Об этом сообщила депутат Харьковского облсовета Ольга Львова.

"Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе совершила переход в поместную Православную церковь Украины", - написала она в фейсбуке.

Фото: facebook/Ольга Львова

Фото: facebook/Ольга Львова

Львова добавила, что в церкви прошло богослужение, "посвященное этому знаменательному событию".

Ранее сообщалось, что все приходы УПЦ МП в Сокальском районе Львовской области присоединились к ПЦУ.

По состоянию на 31 января, в ПЦУ перешли уже более 150 приходов УПЦ МП.

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