Глава МинВОТ считает, что мирный план Сайдика легитимизирует "ЛНР" и "ДНР"

"Очень интересно, что он "всплыл" параллельно со съездом некоторых оппозиционных структур".

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш считает, что "мирный план" спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика легитимизирует "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"В этом плане есть отсылка, что переходная администрация будет работать не только с избранными органами местного самоуправления, но и с "административными структурами, которые действуют сейчас". Это значит, что на промежуточный период происходит фактически легитимизация образований, который себя называют органами внутри оккупированных территорий и о которых еще недавно авторы этого документа говорили, что они не признают их легитимность", - сказал Черныш.

По его словам, министерство уже получило документ, который является неофициальным и состоит из 19 страниц.

"Очень интересно, что этот документ распространялся среди определенной категории дипломатов, но почему-то он вдруг "всплыл" в газете несколько дней тому параллельно со съездом некоторых оппозиционных структур. Возможно, так совпало, но, на мой взгляд, в этом есть определенная закономерность", - добавил глава МинВОТ.

Напомним, 28 января Сайдик рассказал о разработке нового мирного плана для урегулирования ситуации на Донбассе, согласно которому для организации местных выборов ОБСЕ должна работать совместно с ООН. Сайдик отметил, что для того, чтобы документ получил юридическую силу, поэтому он доложен быть подписан лидерами стран "нормандского формата" и ратифицирован украинским и российским парламентами.

Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко назвала план Сайдика "недипломатической самодеятельностью" и исключила возможность его совместной ратификации с РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что мирный план Сайдика не содержит принципиально новых предложений и требует дальнейшей доработки. По словам главы украинского МИДа, этот план по содержанию - то же самое, что и Минские договоренности. "Те же яйца, только в профиль", - сказал Климкин.

В то же время, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает план Сайдика механизмом реализации Минских соглашений. Он пояснил, что данные договоренности хороши на бумаге, но не воплощены в жизнь. Волкер также подчеркнул, что чтобы их реализовать, Россия должна прекратить боевые действия на территории Украины и согласиться на введение на Донбасс миротворцев ООН.