Командующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько лет

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко рассказал что Россия игнорирует официальные запросы предоставить информацию о состоянии захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Воронченко также пояснил, что перед моряками ставилась задача - перейти из пункта базирования "Одесса" в пункт базирования "Бердянск" и "Мариуполь".

"Это был спланированный переход для исполнения решения Совета национальной безопасности о наращивании нашей корабельно-катерной группировки. Они, в соответствии с планом, совершали переход из пункта базирования "Одесса" в пункт базирования "Бердянск" и "Мариуполь". Тот факт, что на борту катеров находились курсанты нашего военного института на стажировке, еще раз подтверждает, что мы совершали мирный переход", - подчеркнул командующий ВМС.

Воронченко также прокомментировал заявления официальных лиц РФ о том, что украинские корабли якобы планировали взорвать Керченский мост. Он назвал подобные заявления абсурдными.

"То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, что они шли подрывать мост... Да кому этот мост ваш нужен?! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну это абсурд - идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", - добавил командующий ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября Украина сообщила российским портам о намерении трех кораблей перейти через Керченский пролив. Несмотря на это, утром российские корабли совершили провокационные действия против украинских, в том числе - протаранив буксир "Яны Капу".

После этого Россия обвинила украинские корабли в незаконном заходе в территориальные воды, заявив, что они "опасно маневрируют" и "не подчиняются законным требованиям российских властей", и физически - транспортным судном - закрыла Керченский пролив. Украинские корабли решили вернуться в Одессу, но российские военные начали преследование и впоследствии пошли на атаку. Катера "Бердянск" и "Никополь" были подбиты и захвачены в нейтральных водах, трое моряков получили ранения.

В связи с актом агрессии РФ против Украины, Совет безопасности собрал экстренное заседание, на котором представитель РФ Дмитрий Полянский заявил, что на украинских кораблях "проплывали радикалы, которые хотели взорвать Керченский мост". Об этом также заявлял президент РФ Владимир Путин.