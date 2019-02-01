У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
​Епифаний: "Когда Порошенко зарегистрируется кандидатом, наше участие в Томос-туре прекратится"
​Епифаний: "Когда Порошенко зарегистрируется кандидатом, наше участие в Томос-туре прекратится"
Епифаний дал большое интервью проекту KishkiNa
Епифаний дал большое интервью проекту KishkiNa
Зеленский и Порошенко усилили позиции, - соцопрос
Зеленский и Порошенко усилили позиции, - соцопрос
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
​Епифаний рассказал, как на Соборе разделились голоса между ним и луцким митрополитом Михаилом
​Епифаний рассказал, как на Соборе разделились голоса между ним и луцким митрополитом Михаилом
Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией (обновлено)
Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией (обновлено)
У главы "Газпрома" нашли "царь-квартиру" площадью 1396 кв.м
У главы "Газпрома" нашли "царь-квартиру" площадью 1396 кв.м
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Винницкой области СБУ предотвратила продажу за границу 4 авиадвигателей

Двигатели стоимостью 28 млн гривен пытались продать на Ближний Восток.

В Винницкой области СБУ предотвратила продажу за границу 4 авиадвигателей

Правоохранители в Винницкой области предотвратили продажу четырех авиационных двигателей на Ближний Восток. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

28 января сотрудники СБУ в поселке Запорожье пресекли попытку двух злоумышленников продать двигатели в одну из стран Ближнего Востока. Досудебное расследование установило, что двигатели стоимостью около 28 млн гривен были переданы на хранение Запорожской таможней субъекту хозяйственной деятельности, путем их дальнейшей незаконной реализации с перемещением через государственную границу Украины.

Проведены обыски по месту хранения двигателей, а также по месту жительства и работы причастных к совершению преступления лиц.

Один из злоумышленников задержан и сообщено ему о подозрении. Кроме того, следственным судьей Винницкого городского суда 31 января удовлетворено ходатайство следователя, задержанный взят под стражу.

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных розыскных действий по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, ранее сегодня Нацполиция сообщила, что установила личность заказчика покушения на офицера в Харькове, подозреваемый скрывается за границей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также