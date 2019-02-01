​На трассе под Кременчугом в автомобиле нашли убитым бизнесмена

Вечером 31 января патрульные полицейские обнаружили на трассе М-22 под Кременчугом (Полтавская область) автомобиль Hyundai Santa Fe, в салоне которого находился мертвый мужчина с огнестрельным ранением в голову.

В патрульной полиции сообщили, что инспекторы патрулировали дорогу в районе Сосновки возле Кременчуга и увидели автомобиль с включенным сигналом поворота налево. Проезжая через некоторое время спустя, обстановка не изменилась и полицейские решили проверить, не нужна ли водителю помощь. Подойдя к машине, обнаружили труп.

Правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 55-летний местный предприниматель. По данным местного издания "Телеграф", убитый занимался торговлей, у него в Сосновке был дом.

Начато расследование по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (от 7 до 15 лет).

Полиция попросила водителей, которые проезжали по дороге Кременчуг-Полтава между Кременчугом и Потоками 31 января в период времени с 19.00 до 20.30 и, возможно, стали свидетелями преступления предоставить полиции записи с видеорегистраторов любым удобным способом.

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