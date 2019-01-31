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Боевики на Донбассе обстреляли Пески и Кряковку

Потерь среди украинских военных нет.

Боевики на Донбассе обстреляли Пески и Кряковку
Фото: Макс Левін

Сегодня в течение дня пророссийские боевики на Донбассе совершили два обстрела позиций украинских военных. Потерь со стороны объединенных сил нет, сообщает пресс-центр ООС.

Во время одного из обстрелов боевики применили запрещенное оружие - минометы калибра 82 мм вблизи поселка Кряковка. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП-2 боевики применили при обстреле в районе Песков.

Украинские военные подавляли вражеский огонь дежурными огневыми средствами.

Напомним, накануне в зоне ООС было зафиксировано семь обстрелов, украинские военные не пострадали.

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