Пособница террористов "ДНР" сдалась украинским властям из-за болезни ребенка

В Донецкой области пособница террористов "ДНР" пришла с повинной к правоохранителями. Об этом сообщает региональное управление полиции.

32-летняя жительница оккупированной территории сотрудничала с террористами, выполняя работу младшего инспектора охраны учреждений "ДНР". Чтобы вернуться к мирной жизни, женщина уволилась и обратилась к сотрудникам КПВВ "Новотроицкое".

Женщина объяснила, что в течение 4 лет она работала в исправительной колонии службы исполнения наказаний "ДНР", но месяц назад вынуждена была уволиться из-за болезни ребенка. Чтобы приобрести лекарства для ребенка, ей нужно выехать на подконтрольную Украине территорию. Женщина выразила желание сотрудничать с полицией.

В отношении женщины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Если проверка установит, что во время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины, которая позволяет освободить бывших террористов от уголовной ответственности.

Напомним, на прошлой неделе боевик "ДНР", выдворенный из России, получил четыре года тюрьмы, три из которых ему "списали" по "закону Савченко".