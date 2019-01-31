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Неизвестные избили и сломали ногу и.о. главы райсуда во Львовской области

Пострадавший обратился в полицию.

Неизвестные избили и сломали ногу и.о. главы райсуда во Львовской области
Судья Маркиян Самсин
Фото: zaxid.net

Неизвестные избили и сломали ногу исполняющему обязанности главы Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияна Самсина.

Об этом сообщает "Судебная власть украины".

"Сегодня, 31 января 2019 года, во время заседания Высший совет правоудия срочно рассмотрит сообщение о нападении на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина Маркиана Леоновича. Начало заседания в 10:00", - говорится в сообщении.

Накануне, 30 января, в ВСП поступило сообщение от Самсина о том, что 27 января 2019 года к нему подошли мужчины, один из которых неоднократно был судим районным судом.

"Один из них высказался в адрес судьи: «Ты еще кровью не харкал». После этого мужчины напали на него, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги. На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны на месте. Судья был доставлен в районную больницу, где ему оказали помощь", - отмечается в сообщении.

28 января Самсин обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября прошлого года в Киеве напали на дом судьи Деснянского райсуда Киева Наталии Буши. Женщина пострадала, также преступники прострелили ноги ее мужу-адвокату.

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