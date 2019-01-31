За сутки боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трижды применив запрещенное вооружение. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ обстреливали из ручных гранатометов в районе Павлополя, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия автоматических гранатометов - вблизи Марьинки, из гранатометов - в районе н.п. Новомихайловка. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих обстреливались из минометов калибра 82 мм в районе н.п. Кряковка, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов - в районе хутора Вильный, из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной, из минометов калибра 82 мм - в районе н.п. Крымского и зенитной установки, установленной - на МТЛБ-У", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действиями военных ВСУ минометная батарея боевиков была подавлена, а МТЛБ-У и зенитная установка - уничтожены.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в оккупированную Горловку.