Фото: Алиса Кияница Судья Татьяна Щасна

Сегодня состоялось ещё одно заседание Дарницкого районного суда по делу экс-командира харьковского «Беркута» Владислава Лукаша. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Напомним, что Лукаш обвиняется в причастности к избиениям активистов на Банковой 1 декабря 2013 года и на Институтской 18 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

Заседание должно было начаться с просмотра видео следственных экспериментов, так как на заседании 22 января этого сделать не удалось из-за отсутствия в зале нужной техники.

Сегодня выяснилось, что ситуация не изменилась. По просьбе судьи Татьяны Щасной прокурор Максим Смирнов принёс на заседание свой личный ноутбук, но после нескольких безуспешных попыток воспроизведения видео суд признал просмотр материалов в таких условиях (маленький экран, некачественный звук) невозможным.

Фото: Алиса Кияница Прокурор Максим Смирнов (посередине), Олег Король и Юлия Науменко – адвокаты пострадавших

Олег Король, адвокат пострадавшей стороны, зачитал запрос народного депутата Украины Александра Бригинца главе Государственной судовой администрации, в котором нардеп просит не допускать искусственного противоправного затягивания судебного дела по Владиславу Лукашу и обеспечить надлежащие технические условия для справедливого рассмотрения материалов дела.

«Нигде ничего не работает. Не только техника, но и законы тоже», - прокомментировал ситуацию пострадавший Александр Тимошенко.

В ходе заседания был допрошен потерпевший Анатолий Григоренко (82 года), которого избили 1 декабря 2013 года во время митинга на ул. Банковой. Он рассказывает, что в тот вечер кто-то ударил его палкой по голове, из-за чего Григоренко упал на землю, и его снова начали бить: «Я пришел в себя достаточно быстро. Как только я попытался подняться, начались снова удары, и я снова потерял сознание. То есть, лежачего начали дубасить».

Фото: Алиса Кияница Анатолий Григоренко

На вопрос, видел ли он того, кто наносил ему удары, мужчина ответил: «Я ботинок только видел, лица не видел, - и добавил: - Я их всех прощаю. И тех, кто меня бил, тоже. Я только не прощаю тем, кто разрешил такие действия, тем, кто командовал этим побоищем».

В связи с технической неукомплектованностью была назначена дата следующего заседания – 7 февраля.

Юлия Науменко, адвокат потерпевших, комментирует сегодняшнее заседание так: «Технические проблемы мы уже пытаемся решить около двух месяцев с момента расследования дела. В других судах эти проблемы решены, в этом – к сожалению, нет».

На уточняющий вопрос LB.ua, Науменко отвечает так: «С такими задержками и проблемами мы за одно заседание можем допросить только одного потерпевшего. 174 потерпевших – 174 заседания. Если даже в год мы будем проводить 20 заседаний, то, соответственно, это очень затянется, - и добавляет: - Естественно, сторона защиты (имеется в виду адвокат Владислава Лукаша – Наталия Вознюк – LB.ua) всячески пытается затянуть время. Потому что защитник заявляла отвод судьям Деснянского суда, и около полутора лет рассмотрения дела вообще не могло начаться. Полтора года были просто потрачены впустую».

Фото: Сергей Нужненко Владислав Лукаш (архив)

Как ранее сообщалось, Владислав Лукаш обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, препятствии деятельности журналистов во время Революции Достоинства, а именно в событиях 1 декабря 2013 года на ул. Банковой (в результате пострадало 67 человек) и 18 января 2014 года на ул. Институтской (в следствии чего пострадавших больше - 107 человек). Неправомерность действий Лукаша на данный момент квалифицируют ч. 4 ст. 41: ст. 340, ч. 3 ст. 365 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК Украины.