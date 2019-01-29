С ожогами госпитализированы пять человек.

Фото: most-dnepr.info Пожар на Днепровском коксохимическом заводе

Ночью 29 января на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском (Днепропетровская область) произошел взрыв во смолоперегонном цехе. Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в больницу в тяжелом состоянии госпитализированы пятеро сотрудников предприятия.

Взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума произошел в 3:30 ночи. На место прибыли пожарные, огонь удалось локализовать и ликвидировать в 4:07. Площадь пожара составила около 200 кв.м., огнем повреждено технологическое оборудование.

Причина взрыва устанавливается.

Фото: most-dnepr.info Пожар произошел в смолоперегонном цехе

Обновление. Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на заводе. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при работах с повышенной опасностью, сообщает региональное управление полиции.

Напомним, накануне ночью в Харькове загорелся торговый центр "Мираж". Огонь удалось полностью погасить только к 8 часам утра, при пожаре выгорели помещения магазинов на трех этажах центра, погибших и пострадавших нет.

Фото: dp.dsns.gov.ua