Украинские военные не понесли потерь на Донбассе

В понедельник, 28 января, российские оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные при обстрелах не пострадали, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы у населенных пунктов Широкино и Марьинка на Мариупольском направлении, и также вблизи Крымского, Майского и Новотошковского в полосе действий "Север"

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, двое оккупантов убиты и один получил ранения.

С полуночи 29 января враг огонь не открывал.

Напомним, вчера ОБСЕ сообщила о подготовке нового мирного плана, который должны утвердить лидеры "нормандской четверки" вместо Минских договоренностей.