В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса

Его автор - спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Сайдик.

Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который заменит Минские договоренности, должны утвердить страны "Нормандской четверки" - Украина, РФ, Франция и Германия.

Об этом заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, который и является главным автором нового мирного концепта, передает "Укринформ".

Кроме совместной миссии ООН и ОБСЕ (с военным, полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), концепт также предусматривает организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса.

"В течение последних лет мы увидели, что в Минских договоренностях является не совсем четким. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента - проведение местных выборов - требуется помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. У ОБСЕ задача оценивать избирательный процесс, а поэтому она не может организовывать выборы. К тому же, добавляется аспект безопасности", - заявил Сайдик.

По его словам, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно этому концепту, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах. Это агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с совместным руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его руководством.

Новый мирный план должен быть подписан руководителями стран "нормандской четверки" и утвержден ее парламентами.

Предлагается также создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов.

"Смысл этого мероприятия заключается не в отстранении местного населения от власти, а наоборот, в гарантировании того, что его права будут обеспечены. Сюда относится и элемент амнистии", - Сайдик. Он также отетил, что Минские договоренности предусматривали, что представители ОРДЛО принимают участие в процессе и услышаны, и так должно быть и после принятия нового "всеобъемлющего соглашения".

Дипломат сообщил, что количество миротворческой миссии ООН в Донбассе пока не подсчитывалось, но он не думает, что речь будет идти о таком большом количестве как 20 тыс. человек.

Напомним, 16 января министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что представители ОБСЕ, которые работают, в том числе, на Минской площадке, предлагают создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию.

Ранее сообщалось, что вопрос отправления миротворцев на Донбасс сейчас не стоит на повестке дня, но в ОБСЕ пообещали поддержку в этом воопросе.