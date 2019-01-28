Аваков назначил замглавы Нацполиции экс-руководителя СБУ Луганской области

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил заместителем главы Национальной полиции - начальника департамента оперативной поддержки - Олега Козловского.

Об этом он сообщил во время коллегии МВД.

"Сегодня я издал приказ министра (о назначении Козловского, - ред.)", - сказал Аваков.

Перед этим в ходе коллегии глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что Козловский назначен по его представлению.

Напомним, Козловский в марте 2015 - апреле 2018 года занимал должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области. 23 апреля президент Петр Порошенко уволил Козловского.

Ранее Козловский занимался вопросом обмена пленными.