Аваков назначил замглавы Нацполиции экс-руководителя СБУ Луганской области

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил заместителем главы Национальной полиции - начальника департамента оперативной поддержки - Олега Козловского.
Об этом он сообщил во время коллегии МВД.
"Сегодня я издал приказ министра (о назначении Козловского, - ред.)", - сказал Аваков.
Перед этим в ходе коллегии глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что Козловский назначен по его представлению.
Напомним, Козловский в марте 2015 - апреле 2018 года занимал должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области. 23 апреля президент Петр Порошенко уволил Козловского.
Ранее Козловский занимался вопросом обмена пленными.