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Аваков назначил замглавы Нацполиции экс-руководителя СБУ Луганской области

Ранее Козловский занимался вопросом обмена пленными.

Аваков назначил замглавы Нацполиции экс-руководителя СБУ Луганской области
Олег Козловский
Фото: УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил заместителем главы Национальной полиции - начальника департамента оперативной поддержки - Олега Козловского.

Об этом он сообщил во время коллегии МВД.

"Сегодня я издал приказ министра (о назначении Козловского, - ред.)", - сказал Аваков.

Перед этим в ходе коллегии глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что Козловский назначен по его представлению.

Напомним, Козловский в марте 2015 - апреле 2018 года занимал должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области. 23 апреля президент Петр Порошенко уволил Козловского.

Ранее Козловский занимался вопросом обмена пленными.

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Источник: "Украинские новости"
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