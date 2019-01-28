Экс-глава гостомельского "Укропа" получил минимальное наказание за то, что ударил женщину

Суд приговорил к 1 году ограничения свободы условно помощника депутата Киевского областного совета, экс-главу отделения партии "Украинское объединение патриотов ("Укроп")" в Гостомеле Киевской области Николая Пасальского за избиение женщины, сделавшей ему замечание за выгул бойцовской собаки без поводка. Об этом говорится в приговоре суда.

В судебном заседании Пасальский свою вину признал частично и заявил, что действительно 9 июля 2018 года вышел на прогулку с двумя собаками (питбулем и йоркширским терьером) без поводков и намордников. Проходя мимо потерпевшей, он услышал от нее замечания в грубой форме с использованием нецензурной лексики.

Более того, обвиняемый заявил, что потерпевшая держала в руках электрошокер и угрожала ему.

"Когда она (потерпевшая) начала угрожать отравить его собак, он не удержался и ударил ее рукой в голову... А также отметил, что потерпевшая и раньше делала ему замечания по поводу выгула ним собак без намордника, и эти замечания были неправомерными, поскольку собака породы "питбуль" является молодой и не могла нанести вред другим людям, поэтому он выгуливал ее без поводка и намордника", - сказано в приговоре суда.

Потерпевшая признала, что держала в руках фонарик с электрошокером, но отрицает, что угрожала его применить против помощника депутата.

Исследовав материала дела и показания свидетелей, суд признал Пасальского виновным по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, суд взыскал с Пасальского около 27 тыс. гривен в пользу потерпевшей для возмещения морального и материального ущерба.

Напомним, 9 июля 2018 года Пасальский выгуливал своего пса породы "питбуль" во дворе дома по ул. Воскресенская, 12Г в Киеве. Потерпевшая Татьяна Лавриненко сидела на лавочке около подъезда и сделала замечание политику за то, что от выгуливает собаку бойцовской породы без поводка и намордника. Пасальский начал высказываться нецензурной лексикой в ее адрес, а затем умышленно нанес женщине один удар рукой в голову. Согласно заключению эксперта, потерпевшая получила легкое телесное повреждение в виде кровоподтека на задней поверхности левой ушной раковины.

Киевская областная организация УКРОПа осудила такие действия Пасальского и заявила, что рассмотрит вопрос о его исключении из партии.