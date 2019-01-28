Геращенко и Денисова написали общее письмо в Совет Европы по поводу военнопленных моряков

Россия за пять лет ни разу не отреагировала на призывы или требования международных организаций.

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко и уполномоченный по правам человека Людмила Денисова направят совместное обращение к комиссару СЕ по правам человека с призывом присоединится к освобождению украинских моряков. Об этом Геращенко сообщила сегодня на своей странице в Фейсбуке.

"С украинской омбудвумен Людмилой Денисовой обменялись последней информацией о военнопленных моряках. Людмила подтвердила, что троих раненых моряков перевели из тюрьмы "Матросская тишина" в "Лефортово". При этом мы до сих пор не имеем полной и объективной информации о состоянии здоровья, у двух моряков остаются металлические осколки в руках после обстрелов и ранений", - написала Геращенко.

Украинская сторона настаивает на предоставлении достоверной информации о здоровье моряков, их надлежащем лечении и допуске независимых врачей.

"Мы направим соответствующие обращения в МККК и обратимся к комиссару по правам человека СЕ Дуне Миятович с призывом активнее приобщиться к освобождению моряков. Денисова также готова немедленно выехать в РФ и посетить моряков, но соответствующие следственные органы России пока не дают разрешения нашему омбудсмену на такое свидание", - отметила Геращенко.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ атаковали и захватили в плен украинские суда, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. 24 моряка, находившиеся на кораблях, взяты в плен и вывезены в Москву. Россия не признает их статус военнопленных и намерена судить украинцев за "незаконное пересечение российской границы".