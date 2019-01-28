Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Сутки на Донбассе прошли без потерь

Сутки на Донбассе прошли без потерь
Фото: Макс Левин

В воскресенье, 27 января, российские оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вблизи поселка Новотошковское боевики совершили обстрел с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение ночи оккупанты огонь не открывали.

Ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

По данным разведки, 27 января, двое боевиков убиты и трое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, по данным командующего ООС Сергея Наева, Россия усилила разведку и готовится к масштабному наступлению на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также