Сутки на Донбассе прошли без потерь

В воскресенье, 27 января, российские оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вблизи поселка Новотошковское боевики совершили обстрел с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение ночи оккупанты огонь не открывали.

Ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

По данным разведки, 27 января, двое боевиков убиты и трое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, по данным командующего ООС Сергея Наева, Россия усилила разведку и готовится к масштабному наступлению на Донбассе.