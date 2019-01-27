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ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области

РФ продолжает размещать тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Фото: Макс Требухов

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещения шести самоходных гаубиц недалеко от поселка Мирное Луганской области. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 26.01.2019 года, 25 января наблюдатели Миссии в неподконтрольных власти Украины юго-западных районах Луганской области зафиксировали размещения шести самоходных гаубиц (2С1« Гвоздика », 122 мм) недалеко от поселка Мирное", - говорится в сообщении .

В СЦКК отмечают, что РФ продолжает размещать тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

По данным миссии ОБСЕ, за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольному властям Украины районе Луганской области до сих пор не хватает семи буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм).

"Подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное невыполнение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и о стремлении к дальнейшему обострению конфликта", - добавили в СЦКК.

Такими действиями российско-оккупационные войска, в том числе, подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах, отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ получит новое оборудование и камеры.

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