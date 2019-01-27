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В детском саду в Нетешине массово отравились дети

Дети посещали одну группу в яслах.

В детском саду в Нетешине массово отравились дети
В детском саду в Нетешине отравились 8 детей
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

В детском саду №5 "Теремок" в Нетешине Хмельницкой области зарегистрировали вспышку пищевой токсикоинфекции. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Хмельницкой области.

"По состоянию на 25 января к врачам обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок" г. Нетешин", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.

"К возникновению вспышки могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов", - отметили в ведомстве.

В связи с этим сотрудники Госпотребслужбы и специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства “осуществляют внеплановую проверку детского сада”.

По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы.

Напомним,  в октябре 2018 года в детском саду №5 в Нетешине в результате вспышки острой кишечной инфекции заболели 56 человек, из них 44 - дети.

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