В детском саду в Нетешине массово отравились дети

В детском саду в Нетешине отравились 8 детей

В детском саду №5 "Теремок" в Нетешине Хмельницкой области зарегистрировали вспышку пищевой токсикоинфекции. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Хмельницкой области.

"По состоянию на 25 января к врачам обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок" г. Нетешин", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.

"К возникновению вспышки могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов", - отметили в ведомстве.

В связи с этим сотрудники Госпотребслужбы и специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства “осуществляют внеплановую проверку детского сада”.

По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы.

Напомним, в октябре 2018 года в детском саду №5 в Нетешине в результате вспышки острой кишечной инфекции заболели 56 человек, из них 44 - дети.