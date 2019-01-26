​В воскресенье в Киеве похолодает до -10 градусов

27 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, днем -4…-6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь на Закарпатье и в ночь в Хмельницкой области небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -7 ...-14, во Львовской и Закарпатской области -5...-11, днем +1...-6.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -7...-12, днем -1 ...-6.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -6...-8, днем -1...+1; в Трускавце без существенных осадков, температура ночью -7...-9, днем 0...-2. В Сваляве небольшой снег, температура ночью -5...-7, днем 0...-2.

На севере облачно с прояснениями, ночью снег, местами сильный, в Киевской, Черниговской областях сильный снег, днем местами снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -4...-11, днем 0...-7.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью снег, местами сильный, в Черкасской области сильный снег, днем - снег, мокрый снег, ночью и утром местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0...-6, днем +3...-4, в Винницкой и Черкасской области ночью -5...-11, днем -1...-6.

На востоке облачно с прояснениями, ночью мокрый снег с дождем, днем снег, мокрый снег, в Харьковской области местами сильный.

Местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +1...-5, днем +3...-3.

На Юге Украины облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем, днем в Одесской области без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +2...-6, днем +3...-3.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью -1...+4, днем +1...+6.

В Ялте - небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью +1...3, днем +3...+5.