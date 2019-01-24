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В пятницу в Киеве до -9 градусов, без существенных осадков

Температура воздуха ночью -13…-15 градусов.

В пятницу в Киеве до -9 градусов, без существенных осадков
Фото: Макс Требухов

В пятницу, 25 января, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13…-15 градусов, днем -7…-9 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, днем -2…-8 градусов; в Закарпатье ночью 0…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Карпатах снег, на дорогах гололедица, температура ночью -7…-12 градусов, днем -2…-7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами -20 градусов; днем -5…-12 градусов.

В центре Украины облачно, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, в Черкасской и Полтавской областях местами -15…-17 градусов; днем -2…-10 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в Луганской области -5…-10 градусов, в Харьковской области -11…-16 градусов, в Донецкой области 0…-5 градусов; днем +3…-5 градусов, в Харьковской области -6…-10 градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, только в Одесской области небольшой снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем -1…+6 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+11 градусов.

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