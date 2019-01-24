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Сутки на Донбассе прошли без потерь

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ.

Сутки на Донбассе прошли без потерь
Фото: Макс Левин

За сутки российско оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в ходе обстрела украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел позиций ВСУ велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе г.Авдеевка", - говорится в утренней сводке.

В ответ на провокации боевиков военные применяли дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки, 23 января, три боевика были уничтожены.

С начала течение текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, утром 23 января на одном из наблюдательных постов в районе Павлополя пропал боец 79-й десантно-штурмовой бригады.

Это уже третий случай попадания в плен украинских военнослужащих в последнее время. 21 января стало известно, что боевики "ДНР" захватили в плен бойца 58-й бригады Станислава Панченко, а в начале января в плен боевиков попал боец 128-й бригады Андрей Качинский.

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