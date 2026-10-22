Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа

В американському штаті Техас журналісти звернули увагу на партійний демарш з боку близьких родичів експрезидента США Джорджа Буша-молодшого: донька та брат політика-республіканця підтримують на прийдешніх виборах кандидата від демократів.

Як пише BBC, Барбара Буш та її дядько Ніл Буш долучилися до фінансування кампанії Джеймса Таларіко, який боротиметься за крісло сенатора проти Кена Пакстона. Республіканець Пакстон має публічну підтримку від Дональда Трампа.

Причиною для зміни партійних вподобань Буші назвали позицію Пакстона, який поділяє хибне переконання Трампа у підробці результатів президентських виборів 2020 року. Водночас є і особистий мотив: республіканець обійшов на праймеріз племінника Ніла Буша.

Родина Бушів має серйозний вплив у Техасі, де з 1988 року жодного разу не було сенатора-демократа. Джордж Буш-старший свого часу відкрито зізнавався, що голосував у 2016 році за Гілларі Клінтон і критикував Дональда Трампа. Його син, 43-ий президент США, обмежувався стриманими коментарями щодо політики чинного глави держави.